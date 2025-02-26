Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в целом согласилось с предложением бизнеса смягчить установленное Трудовым кодексом РФ ограничение по продолжительности сверхурочных работ для решения проблемы дефицита кадров, вопрос ещё предстоит согласовать с администрацией президента, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Статья 99 ТК РФ определяет, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сейчас бизнес, по словам главы РСПП, обсуждает с властями смягчение требования: в "скромном варианте" - через увеличение продолжительности "сверхурочки" со 120 до 240 часов в год.

"Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив. Но и правительство в целом. Уже 200 тысяч работников дополнительно за счет этой только инициативы и снятия ряда других ограничений, которые позволят более гибким сделать рынок труда, уже 200 тысяч работников нашли", - сказал он, выступая на пленарной сессии форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

Как отметил Шохин, в среду запланировано совещание у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по снятию ограничений на сверхурочные работы. Этот же вопрос затрагивался накануне на стратегической сессии кабмина по вопросам трудовой миграции, и с критикой существующих ограничений на сверхурочные работы выступал, в частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас у нас главная проблема - согласовать эти инициативы с администрацией президента, с ГПУ (Государственно-правовое управление президента РФ - ИФ). Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся", - заявил глава РСПП.

"Но, кстати сказать, мы считаем, что большое количество самозанятых - это, вообще-то говоря, подработка у людей часто. Они не могут в силу ограничений на своем рабочем месте заработать, поэтому вынуждены, кажется, искать другие способы. То есть наши опросы показывают, что люди готовы, извините за такой термин буржуазный, продать свой труд дополнительно, а возможности у них только "боковые" - самозанятые, подработка, объявления на "Авито" и так далее. Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей - достойно им платить и обеспечивать другие условия", - добавил он.