Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Ставрополе уроженца Центральной Азии, который готовил серию терактов на объектах власти и правоохранительных органов.

Задержанный является "гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией", объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержанный, по данным ФСБ, "по указанию и при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя".

"В этих целях (задержанный) провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также "средства связи преступника с инструкциями от украинского куратора".

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК России

ФСБ Ставрополь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

Нападение на Crocus City Hall

Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });