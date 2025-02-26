ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Ставрополе уроженца Центральной Азии, который готовил серию терактов на объектах власти и правоохранительных органов.

Задержанный является "гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией", объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержанный, по данным ФСБ, "по указанию и при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя".

"В этих целях (задержанный) провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также "средства связи преступника с инструкциями от украинского куратора".

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК России