ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции в России на конец марта до 10,6%

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

"Высокое инфляционное давление в устойчивых компонентах инфляции, обусловленное сохраняющимся положительным разрывом выпуска, повышенными инфляционными ожиданиями населения и ценовыми ожиданиями предприятий, стало причиной пересмотра Банком России прогноза инфляции на 2025 год", - отмечает ЦБ.

"В обновленном базовом прогнозе текущий рост цен в первом квартале 2025 года составит 10,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении. В течение года прогнозируется его замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до целевого уровня в 4%", - полагает Банк России.

ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.

Годовая инфляция в РФ на 17 февраля ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).