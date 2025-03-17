РКН назвал причиной сбоя у сервисов "Яндекса" проблемы инфраструктуры компании

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Причиной проблем в работе сервисов "Яндекса" стал сбой на инфраструктуре компании, сообщил Роскомнадзор.

"17 марта с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс.Музыка", "Яндекс Go", "Яндекс Про". Причина - сбой на инфраструктуре "Яндекса"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным РКН, с 15:15 фиксируется снижение количества жалоб.

Ранее интернет-пользователи сообщали о сборе в работе этих сервисов.