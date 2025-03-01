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В Роскомнадзоре заявили, что YouTube в России недоступен

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора констатирует, что видеохостинг YouTube в России не доступен, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России не доступен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения некоторых СМИ о том, что у пользователей ряда российских провайдеров заработал YouTube.

24 июля 2024 года пресс-служба "Ростелекома" сообщила "Интерфаксу", что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)". Ответственность за ситуацию "Ростелеком" возложил на Google (владеет YouTube), "которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных)".

25 июля Александр Хинштейн, который на тот момент являлся председателем комитета Госдумы по информационной политике, заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. По его словам, "деградация" YouTube - "вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

В начале августа пользователи сообщали, что видео YouTube на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи, практически перестало загружаться.

23 октября руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил журналистам, что падение трафика YouTube, в первую очередь в сетях фиксированной связи, связано с "деградацией" серверов Google Global Cache, так как "компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается".

В середине декабря было зафиксировано новое падение скорости YouTube в России. Согласно статистике Google, по сравнению с показателями на начало июля трафик видеохостинга в РФ упал примерно на 80%. Сервис практически перестал работать не только на фиксированных сетях, но и на мобильном интернете.

YouTube Роскомнадзор
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