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Госдума одобрила перенос сроков платежей по межправсоглашению с Белоруссией

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума одобрила перенос сроков платежей по межправительственным соглашениям между Россией и Белоруссией. Платежи по основному долгу, запланированные на 2024 г., будут перенесены на период с 2031 по 2036 гг. Общая сумма отсроченных платежей составляет около $800 млн.

Документ № 826278-8 правительство внесло в парламент на ратификацию в конце января. Согласно пояснительной записке, соглашение было подписано в Москве 25 апреля 2024 г., а протокол о внесении изменений в соглашение - 11 июля 2024 г.

"Данные договоры предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. и процентных платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 г. на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка $800 млн", - сообщил в ходе пленарного заседания в Госдуме замминистра финансов Владимир Колычев.

Госдума Белоруссия
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