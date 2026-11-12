Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

Фото: Н. Чернохатова/Octagon.Media/ТАС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для среднего профессионального образования (СПО) появятся с 1 сентября 2027 года одновременно с изданиями для 10-11-х классов, в изданиях для студентов колледжей и техникумов дополнительно реализован практикоориентированный компонент, сообщила советник президента Елена Ямпольская.

"С 1 сентября 2027 должны зайти наши (единые государственные) учебники (по русскому языку и литературе) не только для 10-х, 11-х классов, но также и для системы СПО. И по содержанию, по тематике, по перечням тем, по богатству авторов и произведений в учебниках по литературе, эти учебники нисколько не уступают школьным", - сказала она журналистам.

По ее словам, учебники для колледжей и техникумов еще содержат практикоориентированный компонент.

"У них специально подобраны тексты о молодых людях, избравших рабочие специальности. Введена рубрика "Быть полезным людям" с профессионально ориентированным, современным содержанием. Наверное, за всю историю подготовки учебников в нашей стране, включая и советский период, впервые сделаны учебники, специально ориентированные на ребят, которые выбрали для себя вот такой очень достойный и эффективный путь дальнейшего получения образования", - отметила Ямпольская.