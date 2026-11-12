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Российскую противоопухолевую вакцину получат 20 человек до конца 2026 года

Российскую противоопухолевую вакцину получат 20 человек до конца 2026 года
Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину до конца текущего года, как ожидается, получат 20 пациентов, сообщил научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена (входит в "НМИЦ радиологии" Минздрава России) 20 пациентов", - сказал Гинцбург в интервью "Газете.ru".

Ранее в НМИЦ радиологии Минздрава пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Она создана в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Гинцбург сообщил, что первый пациент закончил лечение. В настоящее время его ежемесячно наблюдают. "(...) уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили", - отметил он и добавил, что метастазы, которые у него были, ушли.

По его словам, к лечению вакциной приступили еще пятеро пациентов.

Гинцбург добавил, что Минздрав выделяет серьезную сумму не только на лечение 120 человек в течение этого и следующего года, но и на последующее наблюдение за ними. "Этих средств должно хватить, чтобы следить за состоянием всех 120 пролеченных пациентов", - отметил он.

Александр Гинцбург Минздрав Центр имени Гамалеи
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