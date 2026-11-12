Часть закрылка самолета оторвалась при посадке в аэропорту на Камчатке

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения закрылка самолета при приземлении в аэропорту Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"12 ноября после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский самолета, выполнявшего рейс из Владивостока авиакомпании "Сибирь", наземными службами обнаружено отсутствие части закрылка. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Обстоятельства повреждения судна устанавливаются. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, даст оценку подготовке самолета к вылету.

Для выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского во Владивосток авиакомпания организовала дополнительный рейс, пассажиры уже вылетели по запланированному маршруту, отмечает пресс-служба.