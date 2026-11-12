RWB просит власти аккуратно вводить новую платформенную регуляторику

По словам Татьяны Ким, бизнесу сейчас приходится перестраивать логистику и подход к управлению складскими запасами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Новые требования в рамках регулирования платформенной экономики должны внедряться аккуратно: в текущих условиях, после атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов, бизнес вынужден бросать силы на перестройку своей работы, сказала в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" основательница и глава RWB Татьяна Ким.

"У нас вступил в силу закон о платформенной экономике, сейчас идет его дошлифовка. Мы бы просто хотели, чтобы со стороны государства более внимательно смотрели на те меры, которые будут приниматься. Несмотря на то, что у нас достаточно сильные уже и платформенная экономика, и бизнес, связанный с маркетплейсами и с другими платформами, все-таки все это еще в такой стадии, когда этому нужно дать время вырасти", - сказала она.

По ее словам, пока бизнес находится "в сложной ситуации".

"Мы сейчас перестраиваем все наши системы и логистические структуры, и вообще сам подход к управлению и складскими запасами, и передвижению. И предпринимателям тоже приходится очень быстро переучиваться. Возможно, они не успеют быстро адаптироваться ко всем тем изменениям, которые они должны были применить уже в этом году (по требованиям нового закона - ИФ)", - заявила Ким.

RWB старается помочь бизнесу найти способы восстановить продажи и найти новые ниши и новые логистические цепочки, отметила она. "А со стороны государства, конечно, нужно, чтобы с учетом сложившейся ситуации регуляторные меры вводили с особой тщательностью, понимая, что бизнесу нужно сейчас перестраиваться", - сказала глава RWB.