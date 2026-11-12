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Рябков назвал деструктивной роль Европы в украинском урегулировании

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Роль Европы в украинском урегулировании видится сугубо отрицательной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Европа сейчас взяла на себя основное бремя содержания Украины, и, соответственно, претендует на некую политическую роль. Но эта роль на сегодня видится сугубо деструктивной, отрицательной с точки зрения перспективы работы", - сказал Рябков журналистам в четверг.

"Ни одного внятного конструктивного предложения от европейцев, помогающего нахождению пути вперед, скажем так, мы до сих пор не получили и не услышали", - пояснил замглавы МИД.

Сергей Рябков Европа МИД РФ Украина
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Рябков назвал деструктивной роль Европы в украинском урегулировании

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