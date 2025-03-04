Статс-секретарем Минвостокразвития назначен Антон Басанский

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Антона Басанского статс-секретарем - заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Басанский родился 9 июля 1987 года в поселке Палатка Хасынского района Магаданской области. До назначения на должность статс-секретаря Минвостокразвития являлся депутатом Государственной Думы VIII созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО Санкт-Петербургский горный институт имени Г.В. Плеханова по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", в 2023 году - Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности "Система государственного и муниципального управления".

С 2007 по 2021 годы работал на различных должностях в горнодобывающих компаниях, избирался депутатом Магаданской городской думы.