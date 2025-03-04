Поиск

Статс-секретарем Минвостокразвития назначен Антон Басанский

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Антона Басанского статс-секретарем - заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Басанский родился 9 июля 1987 года в поселке Палатка Хасынского района Магаданской области. До назначения на должность статс-секретаря Минвостокразвития являлся депутатом Государственной Думы VIII созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО Санкт-Петербургский горный институт имени Г.В. Плеханова по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", в 2023 году - Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности "Система государственного и муниципального управления".

С 2007 по 2021 годы работал на различных должностях в горнодобывающих компаниях, избирался депутатом Магаданской городской думы.

Минвостокразвития Михаил Мишустин Магадан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области

Горняков шахты "Воркутинская" эвакуировали с аварийного участка

Что произошло за день: вторник, 4 марта

Апелляция утвердила штраф Google в размере более 8 млрд рублей

Песков на вопрос о возможной отмене санкций США призвал ориентироваться на официальные заявления

Песков не исключил, что прекращение военных поставок из США склонит Киев к миру

Министр просвещения предложил утвердить перечень игр и игрушек для детсадов

Песков заявил о готовности России помочь США и Ирану решить разногласия

На журналистку Юлию Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });