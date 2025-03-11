Депутат Госдумы Исламов назначен статс-секретарем - замминистра энергетики

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов назначен статс-секретарем - замминистра энергетики России, сообщило Минэнерго со ссылкой на распоряжение правительства.

В новой должности он будет координировать деятельность департамента угольной промышленности, а также выполнять ряд иных полномочий.

До этого, с 2022 года угольную отрасль в Минэнерго курировал Сергей Мочальников.

В октябре 2024 года Мочальникову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в рамках расследования уголовного дела о хищении средств Минэнерго. Он был отправлен под домашний арест.

В начале февраля 2025 года Мочальников был освобожден от должности по собственной просьбе.

Должность статс-секретаря - замминистра энергетики с 2018 года занимала Анастасия Бондаренко. В марте 2025 года она оставила этот пост в связи с переходом на другую работу.