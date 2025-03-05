Путин с членами правительства обсудит борьбу с телефонным мошенничеством

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством", - говорится в сообщении.

С докладом выступят вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, генеральный прокурор Игорь Краснов и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, информирует пресс-служба.