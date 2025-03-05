Госдума рассмотрит проект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в 12 регионах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума 5 марта рассмотрит во втором чтении законопроект об эксперименте по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам, сообщила пресс-служба палаты парламента РФ.

Там же процитировали слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том что "проведены все необходимые консультации и переговоры с правительством". "Услышали Государственную Думу и прислушались к предложениям, которые были озвучены профильным комитетом. Мы все ждем рассмотрения этого закона. Он важный. Это очень серьезный шаг к развитию среднего профессионального образования в нашей стране", - сказал Володин.

Согласно законопроекту (820310-8) эксперимент будет проводиться в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия - Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Законопроект внесен представителями "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду".

Эксперимент планируется провести уже в 2025 году.