Минпросвещения решило продолжить эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех регионах - в Москве, Петербурге и Липецкой области - оказался востребован, поэтому его реализацию планируется продолжить в этом учебном году, сообщило Минпросвещения.

"В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны. Планируется продолжить его реализацию в 2025/26 учебном году", - говорится в сообщении.

12 сентября министр просвещения Сергей Кравцов провел совещание об итогах эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Петербурге и Липецкой области.