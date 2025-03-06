Поиск

ФСБ сообщила о взломе ресурсов центра "Авангард" и "Юнармии" для вербовки учащихся

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военная разведка Украины получила доступ к электронным рассылкам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" для вербовки учащихся московских образовательных учреждений, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"В целях организации III Ежегодной всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант - 2024" между вышеуказанным организациями велась электронная переписка", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что спецслужбы Украины "осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в "Военно-патриотическом диктанте".

В ЦОС сообщили, что ГУР удалось видоизменить файлы рассылок, которые предназначались для образовательных организаций Москвы и Московской области.

"Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель - осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что "последствия операции ГУР МО Украины были локализованы".

"Образовательные организации Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях.

В настоящее время по данному факту продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в спецслужбе.

ФСБ также распространила видео, на котором оперативный сотрудник спецслужбы сообщил, что были установлены адреса электронных почт 42 образовательных организаций, на которые направлялись фальсифицированные письма. ГУР стремилась собрать персональные данные учащихся "для дальнейшей индивидуальной работы", отметил он.

ФСБ Юнармия Авангард Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Что произошло за день: среда, 5 марта

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Разлив мазута в Керченском проливе

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Прокуроры выявили за год 50 тысяч преступлений с неправомерным доступом к "Госуслугам"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });