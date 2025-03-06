ФСБ сообщила о взломе ресурсов центра "Авангард" и "Юнармии" для вербовки учащихся

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военная разведка Украины получила доступ к электронным рассылкам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" для вербовки учащихся московских образовательных учреждений, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"В целях организации III Ежегодной всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант - 2024" между вышеуказанным организациями велась электронная переписка", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что спецслужбы Украины "осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в "Военно-патриотическом диктанте".

В ЦОС сообщили, что ГУР удалось видоизменить файлы рассылок, которые предназначались для образовательных организаций Москвы и Московской области.

"Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель - осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что "последствия операции ГУР МО Украины были локализованы".

"Образовательные организации Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях.

В настоящее время по данному факту продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в спецслужбе.

ФСБ также распространила видео, на котором оперативный сотрудник спецслужбы сообщил, что были установлены адреса электронных почт 42 образовательных организаций, на которые направлялись фальсифицированные письма. ГУР стремилась собрать персональные данные учащихся "для дальнейшей индивидуальной работы", отметил он.