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Мединский не видит возможности для территориальных обменов между РФ и Украиной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тема возможных обменов территориями между РФ и Украиной периодически вбрасывается с разных сторон, но для этого нет никаких возможностей, заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью ИС "Вести".

"После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с РФ. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и будет расширяться. Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий", - подчеркнул он.

Он напомнил слова президента РФ: "Там, где ступила нога нашего русского солдата - это наше. Как показала вся история России, каждый раз, когда мы проявляли стремление пойти на уступки или какие-то невыгодные для нас компромиссы, проявить демонстративное миролюбие и уступчивость... каждый раз, чтобы избежать лишений, мы делаем шаги навстречу нашим противникам, на выходе это заканчивается тем, что мы получаем еще большие лишения".

"Но всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате лишения были преодолены и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития у нас и наших соседей", - добавил Мединский.

Владимир Мединский Украина
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Мединский не видит возможности для территориальных обменов между РФ и Украиной

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