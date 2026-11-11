В ГД внесен антидроп-законопроект с лимитом 30 тыс. руб. в месяц на P2P-переводы и наличные

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает банки с 1 марта 2028 г. ограничивать клиентам-физлицам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц.

Документ (N32298-9) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Законопроект наделяет Банк России функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих банковских счетов и электронных средств платежа.

Признаки таких операций ЦБ будет определять по согласованию с Росфинмониторингом, утверждать их будет совет директоров регулятора. Информацию о рисках в отношении конкретных клиентов ЦБ будет передавать в банки через личные кабинеты, а также в Росфинмониторинг.

Затем, если банк в рамках внутреннего контроля выявил у клиента-физлица подозрительные операции, соответствующие признакам ЦБ, и в отношении этого клиента получена информация регулятора, банк обязан незамедлительно - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанных операций, - ввести ограничения. Внесение наличных на свои счета и электронные кошельки будет ограничено суммой 30 тыс. руб. или эквивалентом в иностранной валюте в календарный месяц. Такой же месячный лимит будет действовать отдельно для зачисления средств от других физлиц. Данные операции банки обязаны проводить через систему быстрых платежей Банка России.

Срок ограничений банк устанавливает самостоятельно, но не более одного года. Если в течение трех лет после снятия ограничений подозрительные операции клиента будут выявлены повторно, ограничения вводятся на два года. Они сохраняются и в случае, если клиент расторгнет договор банковского счета и заключит новый в том же банке.

Банк не позднее следующего рабочего дня обязан сообщить клиенту о введении ограничений с указанием их срока и причин, в том числе вида операций и периода их проведения, а также о порядке обжалования. Клиент вправе представить в банк документы об отсутствии оснований для ограничений, банк должен рассмотреть их и сообщить о решении не позднее семи рабочих дней. Решение банка о подтверждении оснований можно оспорить в суде, но только после досудебного обжалования.

Банк, не согласный с оценкой риска клиента, полученной от ЦБ, вправе проинформировать об этом регулятора. Применение ограничений не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитной организации, филиала иностранного банка за совершение соответствующих действий. Неоднократное в течение года нарушение новых требований станет основанием для отзыва у банка лицензии.

Как говорится в пояснительной записке, сектор теневых финансовых услуг, обеспечивающий расчеты в целях незаконной продажи наркотических средств, расчеты в анонимных криптообменниках и запрещенных онлайн-казино, а также мошенников при краже денежных средств граждан существенно трансформировался и сместился в сторону Р2Р-переводов через счета физических лиц с использованием электронных средств платежа. "Для обхода механизмов контроля кредитных организаций недобросовестные субъекты могут дробить операции одновременно в 30 кредитных организациях и переходить на обслуживание из одной кредитной организации в другую", - отмечают авторы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2028 г. Как поясняют авторы, нормы законопроекта потребуют доработки информационных систем кредитных организаций, филиалов иностранных банков и изменения их бизнес-процессов.