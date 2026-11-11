Что произошло за день: среда, 11 ноября

Переговоры в Абу-Даби, новый приговор Абызову, лишение Армении права голоса в ОДКБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что участникам встречи удалось приблизиться к миру. Он сообщил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Обмен состоится в ближайшие две-три недели: более тысячи человек с каждой стороны. Относительно возможного участия европейцев в такого рода переговорах Мединский сказал, что они смогут стать полноценными участниками, "когда у них проснется совесть". В Кремле позднее не исключили, что на каком-то этапе Европу могут подключить.

- Владимир Путин в четверг, 12 ноября, встретится со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, подтвердили в Кремле. Сам Джаред Кушнер заявил, что во время визита в Москву обсудит с российским лидером подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта. По его словам, Россия хотела бы увидеть больше успехов на переговорах перед организацией возможной встречи Путина и президента Украины.

- В ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации. Ереван теперь также не сможет назначать своих представителей на ответственные должности в организации. Генсек ОДКБ заявил, что вопрос об исключении Армении из организации не стоял.

- Экс-министр Михаил Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями. Ему было назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, а четырнадцатилетний срок получается по совокупности преступлений, то есть с учетом прошлого приговора по делу о преступном сообществе и мошенничестве.

- Скончался посол РФ в США Александр Дарчиев. Он умер на 67-м году жизни. Он занимал должность посла России в США с марта 2025 года.

- ФСБ раскрыла в Калининградской области агентурную сеть польских спецслужб. Арестованы два агента, которые собирали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области.

- Биржи смогут запускать торги криптовалютами с 22 ноября при условии предварительного согласования правил их проведения с ЦБ РФ.

- Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении. Документ предполагает, что, заказав вино отечественного производства, человек получит это вино не ранее 24 часов с момента заказа.

- Айсберг размером с Москву может отделиться от ледника Эймери в ближайшие 10 лет, предупреждают ученые. Крупные айсберги могут сформироваться в районе Восточной Антарктиды в горизонте 5-10 лет из-за ускорившегося проникновения теплых глубинных вод.