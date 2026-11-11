Космонавты Чуб и Горбунов назначены в экипаж корабля "Союз МС-32"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Александр Горбунов отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа корабля "Союз МС-32", их дублерами станут Иван Вагнер и Кирилл Песков, следует из данных Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Согласно данным, представленным на сайте Центра, в составе миссии МКС-78 ("Союз МС-32") в качестве командира экипажа указан космонавт Чуб, бортинженером - Горбунов.

Их дублеры - Вагнер и Песков, отправятся на МКС в составе следующей экспедиции МКС-79 на корабле "Союз МС-33". Указывается, что Вагнер назначен командиром корабля.

Кроме того, космонавт Александр Колябин определен дублером Арутюна Кивиряна, который отправится к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX весной 2027 года.

Сейчас на станции работает экспедиция МКС-75. В ее состав входит экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников; астронавты NASA - Джессика Уоткинс, Анил Менон и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.