Скончался посол РФ в США Александр Дарчиев

Александр Дарчиев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На 67-м году жизни скончался посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев, сообщили в среду в МИД РФ.

"Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.

"Ушёл из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", - отметили в ведомстве.

В МИД РФ выражают самые глубокие соболезнования родным и близким.

Дарчиев работал в системе МИД с 1992 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Занимал должности заместителя директора департамента Северной Америки, советника-посланника посольства РФ в США, директора департамента Северной Америки.

С 2014 по 2021 годы был послом России в Канаде, с марта 2025 года - посол РФ в США.