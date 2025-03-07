Нефтяники и Минэнерго просят повысить приоритет ж/д-перевозок топлива

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании и Минэнерго РФ поднимают вопрос о повышении приоритетности нефтепродуктов при железнодорожных перевозках, этот вопрос находится на мониторинге, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Такие предложения (о повышении приоритета жд-перевозок топлива - ИФ) есть со стороны нефтяных компаний, со стороны министерства энергетики. Они рассматриваются с учетом действующих правил недискриминационного доступа. Если будут проблемы со снабжением и вывозом продуктов с нефтеперерабатывающих заводов, что будет влиять на внутренний рынок и на дефицит производства, а значит будет влиять на цены, тогда, естественно, будем, как в прошлом году, обеспечивать приоритетные перевозки (нефтепродуктов - ИФ)", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее проводится мониторинг ситуации на внутреннем рынке топлива, который стабильно обеспечен: "Пока мы мониторим ситуацию. В принципе, можно принять любые решения, это зависит от правительства, поскольку нормативно (определяется - ИФ) от правительства Российской Федерации. Мы будем исходить из целесообразности с учетом того, чтобы внутренний рынок был обеспечен. Пока рынок стабилен и обеспечен объемами нефтепродуктов".

С 1 января 2025 года перестали действовать Временные правила перевозок по сети ОАО "Российские железные дороги", в которых приоритетность ж/д-перевозки нефтепродуктов была повышена до 3-й группы. Теперь топливо снова находится в 6-й группе.