Представитель Росавиации сообщил об ограничениях в аэропортах Петербурга и Ярославля

Аэропорт Пулково уже возобновил работу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Пулково - с 05:20 по Москве, Ярославль - с 05:35 по Москве", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко в субботу.

Затем Кореняко сообщил, что в 06:15 петербургский аэропорт возобновил работу.

"В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - добавил он.

Ограничения на прием и выпуск ВС продолжают действовать в аэропортах Владикавказа и Грозного.