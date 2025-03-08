Апрельская погода установилась в Москве

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Апрельская температура прогнозируется в Москве в выходные и в начале следующей недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 12 градусов, однако к концу следующей недели прогнозируется понижение температуры до плюс 2 - плюс 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве настоящая весна, потому что погода сейчас совершенно апрельская. И она будет оставаться такой не только в праздничные дни, но и в послепраздничные, будет очень высокая температура", - сказал Вильфанд.

В субботу, 8 марта, в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 8 - плюс 10 градусов. В воскресенье - до плюс 9 - плюс 11. В выходные будет солнечно.

"Небольшое понижение температуры по отношению к экстремально высокой температуре, которая будет в выходные, прогнозируется в понедельник, будет плюс 6 - плюс 7 градусов. Но все равно такая температура выше нормы на 4 градуса, а не на 7-8, как в субботу и воскресенье", - отметил Вильфанд.

Во вторник и среду на следующей неделе днем будет от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Как отметил Вильфанд, такая высокая температура в московском регионе связана с отсутствием снега. "Если бы сейчас лежал снег, температуры были бы на 4-5 градусов ниже, потому солнечные лучи и энергия отражалась бы от снега и не использовалась бы для прогрева воздуха", - уточнил он.

Также во вторник и среду начнется понижение атмосферного давления, оно продолжится в четверг, что приведет к осадкам в виде дождя. Благодаря тому, что воздух продолжит поступать с юга, температура в четверг днем еще будет высокой - до плюс 10 - плюс 11 градусов.

"В последние 3 дня следующей недели всё-таки температура будет понижаться таким образом: ночью с пятницы по воскресенье будет от минус 4 до плюс 1, дневные температуры тоже не высокие, от плюс 1 до плюс 6 в московском регионе, а в Москве от плюс 2 до плюс 4", - сказал Вильфанд.

Однако и такая температура будет выше нормы на 1-2 градуса. В пятницу, субботу и воскресенье не исключены осадки в виде дождя, добавил Вильфанд.