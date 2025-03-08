Более 24 тыс. жителей Саратова остались без тепла из-за аварии на сетях

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области выясняет причины крупной аварии на теплосетях, оставившей без тепла более 20 тыс. жителей областного центра, сообщается в телеграм-канале надзорного органа.

По предварительной информации, утром 8 марта на тепломагистрали диаметром 720 мм в Ленинском районе Саратова произошла авария.

"Отопление и горячее водоснабжение ограничено в 140 жилых домах, в которых проживают свыше 24 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводит ПАО "Т Плюс".

В случае нарушения нормативных сроков устранения коммунальной аварии прокуратура примет меры, направленные на перерасчет жителям платы за коммунальную услугу, а также даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, отмечается в сообщении.

Завершить ремонтные работы планируется до конца дня.

В Саратове в настоящее время плюс 2 градуса.