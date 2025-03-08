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Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, связанному с ВПК Украины объекту энергетики, местам производства и хранения беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, также российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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