Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, связанному с ВПК Украины объекту энергетики, местам производства и хранения беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, также российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах.