Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в зоне СВО

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, группировки "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение, заявило Минобороны РФ в субботу.

Группировкой "Восток" нанесены удары по украинским силам в районе населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области, сообщило министерство.

В зоне действий группировки "Восток" армия Украины за сутки потеряла до 155 военнослужащих, сказали в Минобороны.

По данным ведомства, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в ДНР, украинские силы потеряли свыше 595 человек.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

По его данным, в результате действий группировки "Запад" ВСУ потеряли до 195 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.

В министерстве сообщили, что группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в районе населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области.

"ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Минобороны сообщило, что группировка "Север" нанесла удары по трем бригадам территориальной обороны Украины в районе населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказали в ведомстве.