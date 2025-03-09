Что произошло за день: воскресенье, 9 марта

Беспилотник в Чувашии, рекорд Дзюбы и атака на рынок в Херсонской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Беспилотник обнаружили на территории предприятия в Чебоксарах. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что БПЛА нашли на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник". Жертв и пострадавших нет.

- В реестр контролируемых лиц включены в РФ 685 тыс. иностранцев, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. До 30 апреля иностранцы должны легализовать свое пребывание в России, и только тогда они будут исключены из этого реестра.

- Военные РФ вернули контроль еще над четырьмя населенными пунктами Курской области: Лебедевкой, Малой Локней, Черкасским Поречным и Косицей. Также взяты под контроль село Константинополь в ДНР и хутор Новенькое в Сумской области.

- ВСУ нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Один человек погиб, шесть пострадали.

- Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице. 4 марта он выстрелил в Николая Онищенко и затем попытался покончить с собой.

- Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере. В воскресенье нападающий "Акрoна" забил "Крыльям Советов" и обошел Александра Кержакова.