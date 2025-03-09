Военные РФ вернули контроль еще над тремя населенными пунктами Курской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье освободили от ВСУ еще три населенных пункта Курской области: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - отметили в военном ведомстве.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что под контроль российских войск перешли село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.



