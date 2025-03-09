Один человек погиб в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, шесть пострадали после удара ВСУ по рынку в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Мужчина 1978 года рождения был ранен и скончался от полученных травм. Еще шестеро пострадавших госпитализированы.

Ранее в воскресенье губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили две ракеты РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях.

