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В реестр контролируемых лиц включены в РФ 685 тыс. иностранцев

В реестр контролируемых лиц включены в РФ 685 тыс. иностранцев
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Около 685 тыс. иностранных граждан не имеют законных оснований для нахождения в РФ, информация о них размещена в реестре контролируемых лиц, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Главная цель этого реестра - это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране", - сказал Колокольцев в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.

По словам министра, введение в работу реестра должно сподвигнуть иностранцев легализоваться в нашей стране. "До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы и только тогда они будут исключены из этого реестра", - подчеркнул он.

"В этом году ситуация с пребыванием иностранных граждан у нас в стране не ухудшила общее состояние правопорядка, а даже преступность среди них несколько понизилась", - отметил Колокольцев.

Реестр контролируемых лиц заработал в РФ 5 февраля 2025 года. В реестр включены подлежащие высылке из страны иностранцы на основании совершенных нарушений. Находящиеся в реестре лица имеют ряд ограничений, среди которых смена места жительства, заключение брака, регистрация недвижимости или транспортного средства. Нововведение также предполагает штрафы для юридических лиц, оказавших услуги из списка ограничений либо же трудоустроивших мигрантов из реестра к себе на работу.

Реестр функционирует на базе официального сайта МВД и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Проверить информацию о включении гражданина в реестр может бесплатно любой человек или организация через специальную интерактивную форму.

МВД Владимир Колокольцев
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