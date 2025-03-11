Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось до четырех

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при обстреле торгового центра "Добрыня" в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее врио главы региона сообщил об украинском обстреле торгового центра в Беловском районе Курской области.