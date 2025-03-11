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Что случилось этой ночью: вторник, 11 марта

Массовая атака дронов на Москву, экстренная посадка самолета в Вильнюсе, спецпосланник Трампа собирается в Россию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, трое ранены в Подмосковье после атаки БПЛА. Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном.

- Четыре человека погибли при украинском ударе по торговому центру в Курской области. Среди них две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

- 69 украинских БПЛА сбито на подлете к Москве за ночь. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Направлявшийся из Турции в Россию самолет подал сигнал бедствия, достигнув Смоленска. Экипаж совершил экстренную посадку в Вильнюсе.

- Спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву. Об этом сообщил журналист Bloomberg Аннмари Хордерн.

- Марко Рубио заявил, что возобновление помощи Киеву зависит от переговоров в Джидде. Он также сообщил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается.

- Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X. Ответственность на себя взяли пропалестинские хакеры.

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