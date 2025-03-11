Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту Туношна, сообщил представитель Росавиации во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна (код ИКАО: UUDL)", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода и московских аэропортах Домодедово и Жуковский.