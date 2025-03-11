Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту "Шереметьево" (код ИКАО: UUЕЕ)", - написал он в Telegram и чуть позже добавил, что "Внуково" временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Ранее сообщалось о введении ограничений в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", а также в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода