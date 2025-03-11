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Средства ПВО сбили еще 32 беспилотника, летевших на Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массированную атаку БПЛА на Москву, уничтожено еще 32 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ночь на вторник.

"ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще 7 БПЛА", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб" - написал мэр в следующем сообщении.

Сергей Собянин Москва Минобороны
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