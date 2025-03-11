Число сбитых в Подмосковье дронов достигло 60

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще два летевших в сторону Москвы беспилотника уничтожено средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Московский мэр добавил, что в результате падения обломков сбитого дрона повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Ранее Собянин сообщал о 58 уничтоженных в ночь на вторник БПЛА.