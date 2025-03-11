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Путин внес в Думу законопроект об объявлении 9 августа Днем воинской славы России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня воинской славы России 9 августа - день окончания Ленинградской битвы.

Законопроект № 860765-8 предлагает внести в статью 1 закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России" изменение, устанавливающее День воинской славы России: 9 августа - день окончания Ленинградской битвы (1944 год).

В пояснительной записке отмечается, что "9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Мерецков К.А. подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север" и финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке".

Признание 9 августа Днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда, указывается в документе.

Ленинградская битва, в которой в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска ПВО, формирования партизан, сковала пятую часть всех немецко-фашистских войск на Восточном фронте и финскую армию. В ходе битвы были разгромлены более 50 дивизий врага, сокрушена группа армий "Север", отмечается в пояснительной записке.

Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация "финского блокадного звена", говорится в документе.

Владимир Путин Ленинград Госдума Балтийский флот
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