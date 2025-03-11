АСВ в апелляции не смогло добиться запрета семи экс-руководителям Старбанка покидать РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 28 декабря 2024 года отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Старбанка) в установлении запрета семи бывшим руководителям банка выезжать за пределы РФ.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом документе говорилось, что 26 декабря 2024 года в суд поступило заявление АСВ "о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации" для бывших предправления банка Людмилы Конторщиковой и Андрея Гордеева, зампредправления Дмитрия Селезнева, председателя совета директоров Агаджана Аванесова, экс-членов правления Анатолия Громовича, Карена Погосяна и Алексея Стомы "до вынесения и фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу".

Между тем суд первой инстанции, изучив документы, пришел к выводу о том, что у него "отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления конкурсного управляющего ГК "АСВ" о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации".

Как следует из материалов дела, агентство в марте 2018 года подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 15,2 млрд рублей Конторщиковой, Гордеева, Селезнева, Аванесова, Погосяна, Громовича, Стомы и еще одного экс-члена совета директоров Шавката Султанова.

Арбитражный суд Москвы 25 февраля 2022 года арестовал имущество Селезнева, Стомы и Султанова на 15,2 млрд рублей у каждого.

Девятый арбитражный апелляционный суд 19 мая 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы.

Апелляционный суд также запретил Росрегистрации совершать регистрационные действия в отношении 1/3 доли в праве собственности на квартиру Погосяна, а также долей Гордеева в ООО "УК Мосцветок" (49%) и в ООО "Центр инвестиционных решений" (90%).

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у Старбанка с 18 марта 2016 года. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом банк не исполнял предписания надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж и сомнительных транзитных операций.

Суд по заявлению ЦБ РФ 4 августа 2016 года признал Старбанк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Отрицательный капитал банка по результатам обследования временной администрации составил около 8,440 млрд рублей, тогда как без учета проверки на момент отзыва лицензии значился положительный капитал в 3,837 млрд рублей, говорилось в информации, опубликованной в "Вестнике Банка России".

Старбанк по итогам 2015 года занимал 171-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".