Апелляция поддержала арест имущества трех экс-руководителей московского Старбанка

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 19 мая оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 25 февраля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество, включая денежные средства, троих бывших руководителей московского Старбанка на сумму 15,2 млрд рублей у каждого.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, апелляционный суд также запретил Росрегистрации совершать регистрационные действия в отношении 1/3 доли в праве собственности на квартиру бывшего члена совета директоров банка Карена Погосяна, а также долей экс-предправления банка Андрея Гордеева в ООО "УК Мосцветок" (49%) и в ООО "Центр инвестиционных решений" (90%).

Меры обеспечения приняты в рамках поступившего в марте 2018 года заявления АСВ о привлечении ранее контролировавших Старбанк восьми лиц к субсидиарной ответственности на сумму 15,2 млрд рублей.

Суд 25 февраля арестовал имущество бывших зампредправления банка Дмитрия Селезнева, членов совета директоров Алексея Стомы и Шавката Султанова на 15,2 млрд рублей у каждого.

Иск агентства был предъявлен, кроме Селезнева, Стомы и Султанова, к бывшим предправления Людмиле Конторщиковой и Гордееву, Агаджену Аванесову (бывший председатель совета директоров) и экс-членам совета директоров Погосяну и Анатолию Громовичу.

Первое заявление АСВ о принятии мер поступило в суд 10 апреля 2019 года. Арбитражный суд Московского округа 3 сентября 2019 года подтвердил отказ судов нижестоящих инстанций в принятии мер обеспечения.

Второе заявление о принятии мер АСВ подало в суд 13 ноября 2019 года, оно было удовлетворено в отношении пяти бывших топ-менеджеров банка.

Арбитражный суд Московского округа 29 июня 2020 года подтвердил законность действия судов нижестоящих инстанций, арестовавших по заявлению АСВ имущество пяти лиц, ранее контролировавших Старбанк, на сумму 15,2 млрд рублей.

Не согласившись с этим, АСВ в январе 2022 года подало заявление об аресте имущества еще троих должников, которое и было удовлетворено 25 февраля.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у Старбанка с 18 марта 2016 года. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом банк не исполнял предписания надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж и сомнительных транзитных операций.

Суд по заявлению ЦБ РФ 4 августа 2016 года признал Старбанк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Отрицательный капитал банка по результатам обследования временной администрации составил около 8,440 млрд рублей, тогда как без учета проверки на момент отзыва лицензии значился положительный капитал в 3,837 млрд рублей, говорилось в информации, опубликованной в "Вестнике Банка России".

Страховая ответственность АСВ перед 24,5 тыс. вкладчиков Старбанка составляет около 14,6 млрд рублей.

Старбанк по итогам 2015 года занимал 171-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".