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Минэкономразвития не одобрило идею переноса границ финансового года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало предложение по переносу с 31 декабря на 31 марта срока окончания финансового года "для спокойной подготовки к новогодним праздникам". Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с позицией министерства.

Ее ведомство сформулировало в ответ на инициативу депутата Госдумы Ярослава Самылина ("Новые люди"), направленную в правительство РФ.

По действующим правилам отчетным периодом для финансовой отчетности является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. И это, по мнению Самылина, неудобно, поскольку составление итоговой отчетности накладывается на подготовку к новогодним праздникам. Изменение даты завершения финансового года на 31 марта, по оценке Самылина, позволило бы более 3 млн бухгалтеров в спокойном режиме подготовиться к празднованию новогодних праздников.

Однако компании не обязаны готовить отчетность именно в конце декабря, обращает внимание Минэкономразвития. В соответствии со статьей 18 закона№402-ФЗ "О бухгалтерском учете" обязательный экземпляр отчетности представляется компанией в налоговый орган "не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода", то есть не позднее 31 марта.

Кроме того, по закону "О консолидированной финансовой отчетности" ряд организаций, чьи бумаги включены в котировальные списки бирж, и сейчас могут устанавливать иные даты начала и окончания отчетного года, рассказал источник об аргументах Минэкономразвития.

Минэкономразвития
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