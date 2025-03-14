Подписано постановление, позволяющее размещать деньги ФНБ для ВСМ на субордах в банках

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в порядок управления средствами Фонда национального благосостояния, необходимые для размещения на субординированных депозитах в банках денег на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 11 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Документом предусматривается возможность размещения средств ФНБ на субордах банков на основании отдельных решений правительства. При этом на такие банки не будет распространяться требование иметь опыт финансирования не менее 10 инвестпроектов в течение последних трех лет на сумму не менее 3 млрд руб. каждый. Валюта размещения ограничивается рублями (ранее предусматривалась возможность размещения в ряде иностранных валют, в том числе, в долларах, евро, фунтах стерлингов и иенах). Также уточняется, что размещение средств для финансирования инфраструктурных проектов может происходить путем приобретения ценных бумаг российских эмитентов - инициаторов проектов или предоставления им кредитов.

Исключается обязанность банков ежемесячно сообщать в Минфин и Минэкономразвития о направлении средств на финансирование проекта и об использовании средств, которые еще не были направлены. Также исключается условие о мене субординированного депозита на обыкновенные акции банков в случаях, предусмотренных методикой определения величины их собственных средств для включения субордов в состав источников дополнительного капитала.

Доходность и другие существенные условия размещения средств ФНБ на субордах, условия начисления процентов по ним и возврата средств будут устанавливаться отдельными решениями правительства.

Максимальный срок размещения средств на субординированные депозиты в банках сокращается с 30 до 25 лет. Также снимается ограничение на размещение средств ФНБ на субордах в банках в объеме, не превышающем 10% средств фонда.

Госдума в декабре 2024 года приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс РФ норму о возможности размещать средства ФНБ на субордах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства. Эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, ВСМ Москва - Петербург, пояснял ранее на этой неделе журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты для того, чтобы можно было это сделать (размещать средства ФНБ под ВСМ на субордах - ИФ). В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится", - говорил он. По словам Колычева, практически все банки - участники синдиката по финансированию проекта ВСМ заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ.

ВТБ планирует привлечь такой депозит на сумму 93 млрд руб. уже в марте-апреле, это позволит ему увеличить достаточность капитала в пределах 0,4 п.п., говорил журналистам в четверг первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Ставка по суборду составит 1% с момента инвестирования средств в проект.

Банки объявили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта в конце декабря. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Согласно отчетности компании "ВСМ Две Столицы", выступающей концессионером по проекту, договор синдкредита был заключен со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Совкомбанком. Обязательства по договору будут погашаться в период с 2029 года по 2045 год, процентная ставка по кредиту установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 процентных пункта.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что из ФНБ в 2025 году планируется выделить 300 млрд руб. на этот проект.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.