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Россиянин осужден на 15 лет за финансирование ВСУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд в РФ приговорил россиянина к 15 годам заключения за финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Орловской области, 1976 г.р., причастного к финансированию терроризма и государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "указанному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 тыс. рублей".

"Установлено, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 гг. неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, перечисленные деньги "были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих ВС РФ".

"Ранее фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него были возбуждены уголовные дела по ст. 275 "государственная измена" и ч. 1.1 ст. 205.1 "содействие террористической деятельности" УК России", - добавили в ЦОС.

ФСБ ВСУ
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