Подростков подозревают в поджоге Союза ветеранов боевых действий в Ставрополе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставрополе после поджога здания Союза ветеранов боевых действий, по подозрению в покушении на террористический акт задержаны подростки, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольском краю.

"Согласно полученной информации, причиной возгорания стали противоправные действия. Неизвестные злоумышленники совершили поджог с использованием легковоспламеняющейся жидкости. (...) Сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД России подозреваемые были установлены. Ими оказались несовершеннолетние жители края", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подростки искали подработку в Интернете и согласились на предложение поджечь здание Союза ветеранов боевых действий. При этом они направили "куратору" видео совершенного поджога, но обещанные деньги так и не получили.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Подростки задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

22 марта глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщал, что произошел пожар в здании Союза ветеранов боевых действий на площади более 20 кв. м, причиной стал поджог.