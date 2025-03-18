Закон об особом порядке сдачи ГИА-9 в трех регионах в 2025 году принят Госдумой

Он коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором, а затем в третьем, окончательном чтении закон об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации для девятых классов (ГИА-9) в 2025 году.

Во второе чтение законопроект "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования" был возвращен повторно для рассмотрения поправки, сокращающей число регионов-участников эксперимента об особом порядке проведения ГИА-9 с 12 до трех. В окончательном варианте эти три субъекта РФ - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Эксперимент, вводимый законом, предусматривает, что в 2025 году для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после девятого класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, правительство определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте, и в соответствии с этим остались три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством. Концепция закона при этом не изменилась, отметил он.

Согласно закону, обучающимся, завершающим освоение соответствующих образовательных программ, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по двум другим учебным предметам по своему выбору из соответствующего перечня учебных предметов для предоставления результатов государственной итоговой аттестации при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего или среднего профессионального образования.

Устанавливается, что исполнительные органы субъектов РФ, участвующих в эксперименте, совместно с правительством РФ будут осуществлять мониторинг и оценку итогов проведения эксперимента в соответствии с порядком, утвержденным правительством РФ, и не позднее 10 декабря 2025 года предоставят информацию о предварительных результатах проведения эксперимента в Госдуму.

Исполнительные органы субъектов РФ, участвующих в эксперименте, в 30-дневный срок должны будут разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в 2025 году. Дата окончания периода для подачи заявлений о выборе учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках ГИА по результатам освоения образовательных программ основного общего образования должна быть назначена не ранее чем через месяц после доведения до указанных лиц информации об эксперименте.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.