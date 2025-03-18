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Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Правительству и ЦБ он поручил сделать процесс плавным и действовать аккуратно

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил на съезде РСПП президент Владимир Путин.

"Сейчас Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП - ИФ) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно. То, что это неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы и на практике все было как задумано - чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Тихонечко чтобы все было", - сказал он.

"Цифра известны. У Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие, это не 4,1% (уровень роста ВВП РФ в 2024 году - ИФ) - 2-2,5%. Но нужно сделать так, чтобы обрушения, излишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится," - добавил президент.

Дискуссию о рисках переохлаждения экономики Путин предложил на съезде РСПП не поднимать, отметив, что это чревато тем, что встреча затянется до ночи. При этом сообщил, что накануне до утра обсуждал этот вопрос с замглавы своей администрации Максимом Орешкиным.

"Мы вчера с Максимом Станиславовичем Орешкиным... Или сегодня уже - во сколько мы расстались? В два часа уже, в три часа ночи - так что мы действительно до утра и разговаривали. Надеюсь, что мы всё-таки пойдем по тому пути аккуратному, пойдем и добьемся нужного нам результата", - заявил президент.

Владимир Путин Минэкономразвития РСПП правительство Максим Орешкин Александр Шохин Банк России
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