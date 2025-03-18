Шишкарев предложил возобновить субсидирование закупок торговых судов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев предлагает возобновить механизм льготного кредитования российских транспортных компаний для приобретения торгового флота, активизировать работу по дополнительной господдержке инфраструктурных проектов за рубежом.

"Самое главное - что мы до сих пор не решили проблему суверенного российского флота. В силу того, что (в России) отсутствует достаточное количество мощностей для производства нужного количества балкеров, танкеров, контейнеровозов, а также потому что на сегодня действуют очень серьезные санкционные ограничения", - сказал он на пленарном заседании съезда РСПП.

"Хотелось бы возобновить совместно с Минпромторгом и Минтрансом разработку мер государственной дополнительной поддержки, связанной с предоставлением льготного кредитования, осуществлением сопровождения сделок по приобретению торгового флота", - сказал он.

По его словам, бизнес мог бы обеспечить государству гарантии строительства и использования такого флота.

Транспортно-логистическому бизнесу для обеспечения стабильных перевозок также необходима государственная поддержка в рамках реализации программы международной кооперации и экспорта по развитию инфраструктуры за рубежом, добавил Шишкарев.

По его мнению, нужно также активизировать работу по линии МИД и Минэкономразвития в части заключения межправительственных соглашений со странами-партнерами по реализации совместных инфраструктурных проектов для защиты капвложений.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".