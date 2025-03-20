Российская академия наук рассмотрит изменения в свой устав

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российская академия наук рассмотрит на общем собрании в мае изменения в уставе РАН, а также изменения в закон о РАН, касающиеся научно-методического руководства, сообщил вице-президент Академии Степан Калмыков на общем собрании Сибирского отделения РАН в Новосибирске в четверг.

"Роль региональных отделений, тематических отделений очень сильно увеличивается. (...) Эти изменения касаются усиления роли Российской академии наук именно в научно-методическом руководстве", - сказал он.

Калмыков отметил, что в перспективе темы госзаданий будут проводиться с учетом рекомендаций РАН. РАН также будет проводить мониторинг научных программ и текущей деятельности научных институтов на предмет соответствия их уставам и тем приоритетам в области фундаментальных и поисковых исследований, которые определила РАН.

Также предусмотрено согласование сохранения и создания опытных, экспериментальных, лечебных подразделений научных институтов.

Кроме того, как сообщил Калмыков, будет изменен порядок согласования кандидатур директоров научных институтов.