КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди" предложили увеличить число представителей Госдумы в КС РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Депутаты от четырех оппозиционных думских фракций - КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди" - внесли законопроект об изменении максимального числа представителей Госдумы для участия в заседаниях Конституционного Суда РФ.

Соответствующий проект закона (869204-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности Госдумы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном суде Российской Федерации" и установить максимальное количество представителей Госдумы, участвующих в заседаниях в Конституционном Суде РФ, равным количеству парламентских фракций в Думе.

По мнению авторов, "это обеспечит возможность каждой фракции направить своего представителя для выражения позиции по рассматриваемым конституционным судом вопросам".

Такое решение обеспечит равное участие всех политических сил в процессе обращения в Конституционный Суд, что повысит объективность и легитимность принимаемых судебных решений, укрепит принципы демократии, плюрализма и верховенства права, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время от Госдумы в Конституционном суде есть один представитель, член фракции "Единая Россия" Юрий Петров.